MSB duyurdu! 5 PKK teröristi daha etkisiz hale getirildi

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şehit olmasının ardından Milli savunma Bakanlığı, yenilir açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde 5 PKK mensubu terör üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 5 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini ve şehidimizin kanının yerde kalmadığını söyledi.
Hikmet Aslan’ın cenazesi kaldırıldı!
Dün PKK terör mensuplarının taciz ateşleri nedeniyle yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, hastanede hayatını kaybetti. Bugün ise memleketi Niğde’de önce ailesinin evine götürülen şahidin cenazesi, daha sonra öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte toprağa verildi.