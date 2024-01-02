MSB duyurdu: Terörist mağarasında cephane ele geçirildi!

Teröristlerin silah ve mühimmat stoku ele geçirildi. Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli kahraman askerlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bir mağaraya baskın yaptı. Mağarada teröristlerin sakladıkları çok sayıda silah ve patlayıcı madde ortaya çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütüne ait bir mağaraya baskın düzenlendi. Mağarada çok miktarda silah ve patlayıcı madde bulundu.

Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin silah ve mühimmat stoku ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede arama - tarama yapan kahraman Mehmetçiklerimizin teröristlere ait bir mağarayı tespit ettiklerini açıkladı.

Terörle mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama yapan kahraman askerlerimiz, teröristlerin bir mağarada sakladıkları silah ve mühimmatı ortaya çıkardı.

Mağarada 1 adet PKMS, 1 adet Dragunov, 4 adet AK-47, 200 adet el bombası, 560 adet doçka, 7500 adet 7.62 mm, 1500 adet 5.56 mm mühimmat, EYP yapım malzemeleri, 53 adet şarjör, 9 adet silah ve termal dürbün, 2 adet telefon, 1 adet kamera, 7 adet telsiz, 2 adet invertör, 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.