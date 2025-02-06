MSB, Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti: Kış Tatbikatı-2025 Başladı

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine kesinlikle karşı olduğunu açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında bu konulara değindi.

Kış Tatbikatı-2025 Bilgileri

Aktürk, tatbikatın 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirileceğini belirtilerek, tatbikatın amacı olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu ifade etti. Bu tatbikat ile ait olan hedefler arasında birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek ve kış şartlarında arazide yerleşme, barınma gibi eğitim seviyelerinin artırılması yer alıyor.

Aktürk, Kış Tatbikatı-2025'te kullanılacak donanımları da açıkladı: NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, Hafifletilmiş Tip Makineli Piyade Tüfeği (MPT-76), 5.56 milimetre Hafif Makineli Tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, Kafes Korumalı Mini İHA ve diğer birçok sistemin ilk kez kullanılacağı belirtildi.

Terörle Mücadelede Başarılar

Tuğamiral Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların devam ettiğini vurgulayarak, 1 Ocak'tan bu yana 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Özellikle, geçtiğimiz haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini verdi.

Hudut Güvenliği

Aktürk, TSK'nın hudut güvenliğini artırmak amacıyla alınan önlemleri de aktardı. Son bir hafta içerisinde 4 terör örgütü mensubu dahil olmak üzere 59 şahsın yakalandığını ve yılın başından bu yana 474 şahsın hudutlardan yasa dışı geçiş yaparken yakalandığını açıkladı. Yılın ilk döneminde 6,382 kişi engellenmiştir.

İsrail'in Uluslararası Hukuk İhlali

Aktürk, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın faaliyetlerini yasaklama kararını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, Filistin halkının Gazze'den sürülmesine karşı olduklarını yineledi. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımların devam edeceğini belirtti.

İkili İlişkiler ve Savunma İşbirliği

Son olarak, Bakan Yaşar Güler'in uluslararası ilişkiler ve savunma konularında yaptığı görüşmelere değinen Aktürk, Katar gibi ülkelerle savunma ve yatırım alanlarında işbirliği protokollerinin imzalandığını ifade etti. TSK'nın modern ve güçlü savunma kapasitesi, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle her geçen gün güçlenmeye devam ediyor.