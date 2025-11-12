MSB: Gürcistan'daki C-130 kazasında ekipler olay yerinde çalışıyor

MSB, Gürcistan'da düşen C-130 için gönderilen kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin, Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:41
Bakanlıktan yazılı açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, ekiplerin olay yerinde Gürcistan makamları ile koordineli şekilde görev yaptığı vurgulandı.

Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

