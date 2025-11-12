MSB: Gürcistan'daki C-130 kazasında ekipler olay yerinde çalışıyor

Bakanlıktan yazılı açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, ekiplerin olay yerinde Gürcistan makamları ile koordineli şekilde görev yaptığı vurgulandı.

Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GÜRCİSTAN’DA DÜŞEN C-130 TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞI İÇİN BÖLGEYE GİDEN KAZA KIRIM VE ARAMA KURTARMA EKİBİNİN, OLAY YERİNDE ÇALIŞMALARINA GÜRCİSTAN MAKAMLARI İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİNİ DUYURDU.