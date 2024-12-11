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MSB, Irak'ın Kuzeyindeki Mehmetçik'in Videosunu Paylaştı

MSB, Irak'taki Mehmetçik'in cesaretini vurgulayan bir video paylaştı; Türk ordusunun gücüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:43
MSB, Irak'ın Kuzeyindeki Mehmetçik'in Videosunu Paylaştı

MSB'den Kahraman Mehmetçiğe Destek Videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin cesaretini sergileyen bir video paylaştı. Bu önemli paylaşım, bakanlığın sosyal medya hesabında "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" mesajı ile yapıldı.

Kahramanlarımızla Gurur Duyuyoruz

Video açıklamasında, "Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin bu paylaşımı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesareti ve fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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