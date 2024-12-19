DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,61 -0,71%
ALTIN
2.955,15 -1,32%
BITCOIN
3.573.025,59 -0,52%

MSB, İsrail'in Suriye'deki Hukuksuzluklarını Kınadı

MSB, İsrail'in Suriye'deki toprak işgallerine dikkat çekerek ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:00
MSB, İsrail'in Suriye'deki Hukuksuzluklarını Kınadı

MSB: İsrail'in Hukuksuzluklarına Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Suriye'de sürdürdüğü hukuksuzluklara dikkat çekti. Açıklamada, İsrail'in toprak işgallerine devam ettiği belirtilerek, bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel İstikrar İçin Ateşkes Şart

MSB, Suriye'deki mevcut durumun, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik sıkıntılar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde duyurulan ateşkes çağrısının ivedilikle hayata geçirilmesinin önemini altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı
2
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
3
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti
4
Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı
5
Aydın'da 34 Ton Tağşişli Zeytinyağı Operasyonu
6
Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
7
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!