MSB, İsrail'in Suriye'deki Hukuksuzluklarını Kınadı

MSB: İsrail'in Hukuksuzluklarına Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Suriye'de sürdürdüğü hukuksuzluklara dikkat çekti. Açıklamada, İsrail'in toprak işgallerine devam ettiği belirtilerek, bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgesel İstikrar İçin Ateşkes Şart

MSB, Suriye'deki mevcut durumun, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik sıkıntılar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde duyurulan ateşkes çağrısının ivedilikle hayata geçirilmesinin önemini altını çizdi.