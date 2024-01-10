MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırmaya çalışan 5 PKK/YPG'li terörist, MSB tarafından açıklanan operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlerin peşinde olunduğu belirtildi ve gelen saldırılara güçlü bir şekilde karşılık verildiği bildirildi.

Açıklamada Zeytin Dalı operasyon bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.