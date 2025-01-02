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MSB: Son Haftada 49 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele operasyonlarında 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:41
MSB: Son Haftada 49 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB: Son Haftada 49 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyi dahil son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlık'ın milli güvenliği koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, "Sahanın gerekliliğine uygun olarak gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde 1579 ve Irak'ın kuzeyinde 1491 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yıl boyunca toplam 107 terörist teslim olmuştur." şeklinde bilgi verdi.

Hudut Güvenliği ve Kaçakçılıkla Mücadele

Aktürk, hudutlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 109 kişinin yakalandığını ve 2 bin 16 kişinin engellendiğini ifade etti. 2024 yılı itibarıyla hudutlarda yakalananların sayısının 13 bin 939 ve engellenen kişi sayısının ise 97 bin 356 olduğunu açıkladı.

Bölgesel İstikrara Katkılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam ettiğini belirten Aktürk; Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki hazırlıklarına da devam ettiklerini belirtti.

İkili İlişkiler ve Yıl Sonu Faaliyetleri

Aktürk, ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 26 Aralık'ta Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldiğini ve 27 Aralık'ta Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, 17-26 Aralık tarihlerinde Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını aktardı.

Yeni Silah Sistemleri ve Savunma Sanayi

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin geliştirilmesiyle ilgili, 31 geminin inşasının ülkemizin tersanelerinde sürdüğünü bildirdi. Bunun yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yeni nesil silah sistemleri kabul edilmiştir.

Personel ve Askeri Öğrenci Alımı

Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel alım süreçlerinin devam ettiğini belirterek, 2024 yılı içinde askeri öğrenci alım sınavlarının tarihlerini de açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlık ve milli güvenlik adına verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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