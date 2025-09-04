MSB Sözcüsü Zeki Aktürk: Filistin Çağrısı, Hudut Güvenliği ve Tatbikatlar

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında (EDOK) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli günler ve anma mesajı

Tuğamiral Aktürk, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü ve İzmir'in kurtuluşunun 103'üncü yılı vesilesiyle şunları kaydetti:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle, Anıtkabir'e akın eden 639 bin 497 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Terörle mücadele ve harekatlar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkeye yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadele kapsamında son bir hafta içinde 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirtti. Sınır ve ötesinde yürütülen arama, tarama, mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü; teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğunun 580 kilometreye ulaştığını aktardı.

Hudut güvenliği

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunduğunu vurgulayan Aktürk, son bir hafta içinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 şahıs yakalandığını; 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5 bin 834 olduğunu bildirdi. Son bir haftada engellenen 861 şahıs ile birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısının 47 bin 718'e ulaştığını söyledi. Aynı dönemde Van ve Hatay hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Filistin, İsrail ve uluslararası toplum çağrısı

İsrail'in Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde Aktürk şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde en temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Söz konusu katliamın durdurulamaması uluslararası toplum için izah edilemez bir hal almıştır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun bu süreçteki yetersizliği derin bir hayal kırıklığına yol açmaktadır. Ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil ve sürdürülebilir barışı tesis edecek adımların atılması için uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarını artırması gerekmektedir. Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz. İşgali genişletme zeminini hazırlamak maksadıyla Filistinlileri Gazze'den tehcire zorlamayı hedefleyen İsrail'in sinsi planlarını şiddetle reddediyoruz. Ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölge ülkelerine karşı zorbaca saldırılar düzenleyen bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı yok etmeyi kendisine düstur edinen İsrail'in derhal bu tavrından vazgeçmesini bekliyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda daha etkin, caydırıcı ve hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Aktürk, planlanan tatbikatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

1 Eylül'de başlayan ve Sakarya'da icra edilen Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatı 12 Eylül'e kadar devam edecektir. 1-12 Eylül tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Move-II NATO Mayın Harekatı, 1-26 Eylül tarihleri arasında Portekiz'de Dynamic Messenger NATO Deniz Harekatı, 3-17 Eylül tarihleri arasında Katar’da İbrar-V Kıyı Savunma Özel tatbikatına katılım sağlanmaktadır. 8-12 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası tatbikatına kara, deniz ve hava unsurlarımız katılacaktır. 8-12 Eylül tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilecek Dynamic Guard-II/2025 tatbikatına; TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Osmangazi ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Barbaros gemilerimiz katılacaktır.

Savunma sanayi ve envanter

Aktürk, TSK'nın yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle kapasitesini güçlendirme çalışmalarına değinerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 4'üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetleri envanterine girmiştir.

İnsani yardım ve arama-kurtarma faaliyetleri

TSK'nın insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili kurumlarla koordinasyon içinde destek verdiğini belirten Aktürk, Afganistan depremi sonrası AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin Hava Kuvvetlerimize ait A-400M uçağı ile 3 Eylül'de Afganistan'a ulaştırıldığını, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, 4 Ağustos'ta Marmara Denizi'nde kaybolan iş insanının naaşının 3 Eylül'de Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Alemdar ve TCG Işın arama kurtarma gemilerimizin ROV cihazları ile 90 saat ve dalgıçlarımızın 12 saatlik dalışları sonucunda çıkarılarak Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildiğini aktardı.

