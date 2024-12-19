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MSB: Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG İşgaline Son Verecek

MSB, Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG işgali altındaki bölgeleri kurtaracağına inandıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:01
MSB: Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG İşgaline Son Verecek

MSB'den Suriye Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye halkı ile işbirliği içinde, PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına dair inancını dile getirdi.

Terörle Mücadele Vurgusu

MSB, yazılı bir açıklama yaparak Suriye'deki yeni yönetim ile onun ordusunun, Suriye'nin istikrarını sağlama noktasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Açıklamada, Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştireceği operasyonların, ülke için büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu'nun, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için kararlılıkla mücadele edeceği ifade edildi. Bu doğrultuda uluslararası desteklerin de önemine dikkat çekildi.

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