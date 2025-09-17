MSGSÜ'nün “Akademi Zamanı” Sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde

MSGSÜ'nün 143 yıllık tarihinin ikinci bölümü 'Akademi Zamanı' sergisi, 1948-1982 dönemiyle İstanbul Resim ve Heykel Müzeli'nde sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:57
Akademi Zamanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) 143 yıllık hikâyesinin ikinci bölümünü belgeleyen sergi olarak İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Geçen yıl gösterilen "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlıklı ilk bölümün ardından düzenlenen bu yeni etap, 1948-1982 yılları arasındaki dönüşüm ve üretim dinamiklerini masaya yatırıyor.

Serginin kapsamı ve amaç

Sergi projesi, 1882'de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulan ve uzun süre İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olarak anılan MSGSÜ'nün kurumsal belleğini ve sanatsal üretimini belgelemeyi amaçlıyor. 1948-1982 dönemini odak alan sergi, akademinin modernleşme hamlelerini, eğitim yöntemlerindeki değişimi, idari biçimlerle sanat pratikleri arasındaki çatışma ve uzlaşı tarihliliğini dokümanter bir yaklaşımla sunuyor.

Açılışta yapılan konuşmalar

Prof. Dr. Adem Erdem Erbaş (MSGSÜ Rektör Yardımcısı) açılış konuşmasında serginin sadece bir dönemi belgelemekle kalmayıp Türkiye'de sanat eğitiminin dönüşümünü, sanatçı kimliğinin evrimini ve akademik üretimin toplumsal etkisini görünür kıldığını vurguladı. Erbaş, serginin aynı zamanda kurum tarihinin yanı sıra Türkiye'nin kültürel gelişimini de resmettiğini belirtti ve katkıda bulunan sanatçılar ile öğretim elemanlarına minnetle atıfta bulundu.

Doç. Dr. İlona Baytar (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü) serginin akademinin belleğini ve üretimlerini gün yüzüne çıkardığını; uzun yıllar müze depolarında kalan eserlerin izleyiciyle buluştuğunu aktardı.

Küratöryel ekip ve tasarım

Serginin küratöryel ekibinde Emre Zeytinoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden ve Can Aytekin yer alıyor. Açılışta bir konuşma yapan Osman Erden'in yanı sıra, küratörlerden Emre Zeytinoğlu sergiyi hazırlarken 1948-1982 arasındaki karmaşık ve hareketli dönemi yeniden teşhis ettiklerini, çok yönlü bir göstergeler setini bir arada sunmayı hedeflediklerini belirtti. Serginin tasarımını Savaş Çekiç üstlendi.

Serginin vurguları

Proje, kurum hafızasına büyük darbe vuran yangından sonra akademinin üniversite kimliğine kavuştuğu süreci ele alıyor ve belgeler, eserler ile görsel-dökümanter malzemeyle akademinin tarihini, sanatsal yönelimlerini, idari değişimleri ve eğitim anlayışlarındaki dönüşümü kronolojik ve tematik katmanlarla ziyaretçiye aktarıyor.

Akademi Zamanı, MSGSÜ tarihini ve Türkiye'de sanat eğitiminin seyrini izlemek isteyenler için önemli bir kaynak niteliğinde sergi deneyimi sunuyor.

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) hikayesinin ikinci bölümü "Akademi Zamanı" adlı sergide ele alındı. Geçen yıl İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlığıyla sanatseverlerle buluşan ilk serginin ardından "Akademi Zamanı" adlı ikinci bölüm, yine İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.

