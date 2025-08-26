DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

MSÜ Hava Harp Okulu Öğrencileri Tatbiki Eğitim Kampını Başarıyla Tamamladı

MSÜ Hava Harp Okulu öğrencileri, çok sayıda faaliyeti içeren tatbiki eğitim kampını başarıyla tamamladı; kamp görüntüleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:51
MSÜ Hava Harp Okulu Öğrencileri Tatbiki Eğitim Kampını Başarıyla Tamamladı

MSÜ Hava Harp Okulu Öğrencileri Tatbiki Eğitim Kampını Başarıyla Tamamladı

Kapsamlı uygulamalı eğitimlerle donandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri, yürüttükleri tatbiki eğitim kampını tamamladı. MSÜ'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Harbiyelilerin kampı başarıyla bitirdiği duyuruldu.

Paylaşımda, kamp süresince Harbiyelilerin yanaşık düzen eğitimi, tek er muharebe eğitimi, atış eğitimi, beden eğitimi ve spor faaliyetleri gibi temel uygulamaların yanı sıra statik paraşüt temel kursu, planör eğitimi, hayatta kalma ve hayatı idame eğitimi, yerinde birlik eğitimi, komando eğitimi gibi ileri seviye eğitimlere de katıldığına dikkat çekildi.

MSÜ'nün paylaşımında, eğitimin yoğunluğunu ve kazanılan tecrübenin görselleştirildiği kamp görüntüleri de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitapları — 9. Sınıf Uyum Rehberi
6
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
7
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)