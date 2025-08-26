MSÜ Hava Harp Okulu Öğrencileri Tatbiki Eğitim Kampını Başarıyla Tamamladı

Kapsamlı uygulamalı eğitimlerle donandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri, yürüttükleri tatbiki eğitim kampını tamamladı. MSÜ'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Harbiyelilerin kampı başarıyla bitirdiği duyuruldu.

Paylaşımda, kamp süresince Harbiyelilerin yanaşık düzen eğitimi, tek er muharebe eğitimi, atış eğitimi, beden eğitimi ve spor faaliyetleri gibi temel uygulamaların yanı sıra statik paraşüt temel kursu, planör eğitimi, hayatta kalma ve hayatı idame eğitimi, yerinde birlik eğitimi, komando eğitimi gibi ileri seviye eğitimlere de katıldığına dikkat çekildi.

MSÜ'nün paylaşımında, eğitimin yoğunluğunu ve kazanılan tecrübenin görselleştirildiği kamp görüntüleri de yer aldı.