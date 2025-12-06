Mudanya'da Bisikletli Sürücü Su Giderine Savruldu — Yaralı Kurtuldu

Mudanya'da Bisikletli Sürücü Su Giderine Savruldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı, sürücünün aracındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 16 ALJ 894 plakalı aracıyla Bursa istikametine doğru ilerleyen Hakan Erdoğan (32), viraja yaklaştığı sırada bisiklet sürücüsü Turgut Bican E. (31) ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre bisiklet sürücüsü karşı şeride geçip viraj içinden hızla çıkınca Erdoğan’ın aracını fark edemedi ve ani manevra yapıldı.

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden bisikletli genç, yol kenarındaki su gider kanalına savruldu. Savrulmanın etkisiyle ağır yaralanan Turgut Bican E., 112 ekiplerince sevk edilerek Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürürken, kazanın aracı kullanan Hakan Erdoğan’ın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

