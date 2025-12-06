Mudanya'da Bisikletli Sürücü Su Giderine Savruldu — Yaralı Kurtuldu

Mudanya'da bisiklet sürücüsü Turgut Bican E. (31), otomobile çarpmamak için yön değiştirince yol kenarındaki su giderine savruldu; ağır yaralı genç hastanede tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:15
Mudanya'da Bisikletli Sürücü Su Giderine Savruldu — Yaralı Kurtuldu

Mudanya'da Bisikletli Sürücü Su Giderine Savruldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı, sürücünün aracındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, 16 ALJ 894 plakalı aracıyla Bursa istikametine doğru ilerleyen Hakan Erdoğan (32), viraja yaklaştığı sırada bisiklet sürücüsü Turgut Bican E. (31) ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre bisiklet sürücüsü karşı şeride geçip viraj içinden hızla çıkınca Erdoğan’ın aracını fark edemedi ve ani manevra yapıldı.

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden bisikletli genç, yol kenarındaki su gider kanalına savruldu. Savrulmanın etkisiyle ağır yaralanan Turgut Bican E., 112 ekiplerince sevk edilerek Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde incelemelerini sürdürürken, kazanın aracı kullanan Hakan Erdoğan’ın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ AYDINPINAR MAHALLESİ ESKİ MUDANYA CADDESİ ÜZERİNDE SAAT 12.30 SIRALARINDA...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ AYDINPINAR MAHALLESİ ESKİ MUDANYA CADDESİ ÜZERİNDE SAAT 12.30 SIRALARINDA MEYDANA GELEN KAZADA BİR BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI. GÖKÇİN ÖDÜL- BURSA (IHA)

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ AYDINPINAR MAHALLESİ ESKİ MUDANYA CADDESİ ÜZERİNDE SAAT 12.30 SIRALARINDA...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi