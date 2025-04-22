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Mudanya Kıyılarında Müsilaj Alarmı!

Mudanya kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj etkisi görülmeye başlandı. Marmara Denizi'nde kaygı verici tablo sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:56
Mudanya Kıyılarında Müsilaj Alarmı!

Bursa'nın Mudanya Kıyılarında Müsilaj Tehlikesi

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde farklı noktalarda devam eden müsilaj sorunu, Mudanya sahilinde yoğun bir şekilde kendini göstermeye başladı.

Köpüksü Tabaka Tehlikesi

Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabakalar oluştu. Bu durum, hem çevre sakinleri hem de bölgeyi gezmeye gelen ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi. Müsilajın etkisi, bölgedeki ekosistemi ve deniz yaşamını tehdit ediyor.

Yetkililerin bu konuda alacakları önlemler ve müsilajla mücadele yöntemleri, bölge halkı için büyük önem taşıyor. Marmara Denizi'nde süregelen müsilaj olayı, ciddi bir çevre sorunu haline gelmiş durumda.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

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