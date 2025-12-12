Mudanya Örnek Kıyı Kenti Oluyor — Bozbey'in Sahil ve Altyapı Hamlesi

Mudanya'nın Dönüşümü: Örnek Kıyı Kenti Yolunda

Başkan Bozbey Mudanya'da

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" projesi kapsamında Mudanya'yı ziyaret etti. Proje, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerileri dinlemeyi, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Görüşmeler ve Yerel Paydaşlarla İstişare

Bozbey ilk olarak Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile bir araya gelerek deniz turizmini canlandırma ve ilçenin potansiyelini güçlendirme adımlarını görüştü. Ardından Mudanya Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile ilçenin öncelikleri, devam eden çalışmalar ve geleceğe değer katacak projeleri değerlendirdi.

Bozbey ayrıca Mudanya Muhtarlar Derneği, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası ve Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'ni ziyaret ederek esnafın, muhtarların, şoförlerin ve üreticilerin taleplerini dinledi. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemesinden yerel hizmetlere kadar birçok konuda iş birliği ve çözüm yolları konuşuldu.

Vatandaşla Buluşma ve Yerinde Hizmet

Ziyaretlerin ardından Bozbey, Mütareke Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Meydanda bulunan sağlık otobüsünde ücretsiz muayene hizmeti verilirken, iş arayanlar Bursa İş Ofisi standında form doldurma imkanı buldu.

Başkan Mustafa Bozbey meydanda yaptığı konuşmada, tüm Büyükşehir yöneticilerinin Mudanyalılarla buluştuğunu, halkın sorunlarını doğrudan dinleyip önerileri alarak sorunları en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bozbey konuşmasında şunları söyledi: "Biz halkımızı önemsiyoruz. Halk ne derse bizim geçerli olan odur. ‘Başkan Bozbey Burada’ bir proje değil, bir yönetim anlayışıdır. Vatandaşın her eleştirisi bize güç verir. Her öneriniz bu kenti daha güzel, daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyor. Mudanya, deniziyle, doğasıyla, insanıyla bizim göz bebeğimiz. Mudanya, Bursamızın incisi. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde birçok yatırım yaptık. Attığımız her adımda Mudanya’nın geleceğine katkı sunmayı hedefledik."

Altyapıda Büyük Seferberlik

Bozbey, Mudanya genelinde başlatılan altyapı çalışmalarını detaylandırdı: Yaklaşık 5 kilometre isale hattı, 24 kilometre şebeke hattı, yaklaşık 7 kilometre terfi ve yağmur suyu hattı tamamlandığını; önümüzdeki yıl bazı mahallelerde altyapı hizmetlerinin büyük kısmını bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca yaklaşık 80 kilometre sathi kaplama yapıldığı, Bademli’den Çağrışan’a, Işıklı’dan Güzelyalı’ya, Dereköy’den Tirilye’ye kadar su hatlarının güçlendirildiği, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajlarının yenilendiği kaydedildi.

Sahil Düzenlemeleri ve Çevre Yatırımları

İstasyon Caddesi'nde tamamlanmak üzere olan proje ile bölgenin çehresinin değiştirileceğini söyleyen Bozbey, bölgede ahşap seyir terası, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve enerji tasarruflu aydınlatmalarla örnek bir alan oluşturulacağını aktardı. Plaj alanının yaklaşık 4 katına çıkarıldığı ve Bursa'da ilk kez uygulanan biyolojik hendek (bioswale) yağmur suyu yönetimi sisteminin proje kapsamında hayata geçirildiği belirtildi. Sahilde ayrıca robotik kum temizleme sistemi uygulanarak hijyen ve modern kullanım sağlanacağı ifade edildi.

Bozbey, Eşkel Plajı'nın artık mavi bayraklı olduğunu hatırlatarak bunun temiz deniz, güvenli plaj ve güçlü çevre yönetimi anlamına geldiğini; bu kapsamda Eşkel Paket Atık Su Arıtma Tesisi'ni hizmete aldıklarını belirtti. Yaz döneminde körfez içi ulaşımı sağlandığını, bunun süreklileştirilmesinin hedeflendiğini ve BUDO feribot iskelesi'nin yenilendiğini aktardı. İlçe merkezine BESAŞ fabrika satış mağazası kazandırıldığı da vurgulandı.

Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kronikleşmiş sorunlara da el attıklarını söyleyen Bozbey, Nilüfer Çayı üzerinde 5 şeritli yeni köprü ve bağlantı yollarının inşa edildiğini, çalışmaların Nisan ayı gibi tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bu projeyle metrobüs uygulamasının da yaşama geçirileceği, esnafı ve vatandaşı koruyan sistemin son hazırlıklarının yapıldığı ifade edildi.

Tarım ve Üretici Destekleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde olduğu gibi Mudanya'da da çiftçilere destek verdiği; üreticilere sılaj, yem ve aşı desteği sağlandığı belirtildi. Düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Mudanyalı çiftçiler, verilen desteklerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Sonuç

Bozbey'in Mudanya ziyaretinde öne çıkan başlıklar; sürdürülebilir sahil düzenlemeleri, kapsamlı altyapı yenilemeleri, deniz ulaşımının güçlendirilmesi ve yerel üreticiye verilen destekler oldu. Belediye yönetimi, Mudanya'yı Uludağ'dan denize kesintisiz, ulaşılabilir, çağdaş ve sürdürülebilir bir kıyı kentine dönüştürmeyi hedefliyor.

