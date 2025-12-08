Mudanya Üniversitesi Sahilde Ruh Sağlığını Destekliyor

Her dört kişiden biri yaşamının bir döneminde ruh sağlığı sorunu yaşadığına dikkat çeken Mudanya Üniversitesi öğrencileri, toplumun ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla Mudanya sahilinde stant çalışmaları başlattı.

Çalışma, Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şenay Sarmasoğlu Kılıkçıer ve Öğretim Görevlisi Şeyma Erkuş öncülüğünde, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersi kapsamında hayata geçirildi. Proje, Mudanya Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğiyle uygulamaya kondu.

İlk Stant: Gerginlikten Özgürlüğe

İlk stant, Gerginlikten Özgürlüğe: Stresle Baş Etme Yolları temasıyla Mudanya sahilinde ziyaretçilerini karşıladı. Standı ziyaret edenlere stresle baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri ve temel sağlık ölçümleri sunuldu. Katılımcılarla birebir etkileşimli gerçekleştirilen uygulamaların bireylerin iyilik hâline katkı sağladığı gözlemlendi.

Etkinlik, bireysel fayda sağlamanın ötesinde, koruyucu ruh sağlığı yaklaşımını ve meslekler arası iş birliğinin önemini vurgulayan bir model olarak öne çıktı. Halkın yoğun ilgisi ve olumlu geri bildirimleri, çalışmanın toplumsal karşılığını ortaya koydu.

Projenin temel amacı, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek ve karşılaşılan sorunlarda halkın yanında olabilmek. Bu kapsamda sağlık hizmetleri sahile taşınarak, herkes için erişilebilir ve bütüncül bir iyilik hâli oluşturulması hedefleniyor.

Etkinlik Takvimi

Stantlar 5 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında, haftanın belirli günlerinde 13.00-15.00 saatleri arasında Mudanya sahilinde ziyaret edilebilecek. Yetkililer, Mudanya halkını ve bölgeye yolu düşen herkesi bu sağlıklı buluşmalara davet ediyor.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ, YAŞAMININ BİR DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BİR SORUN YAŞIYOR. BU GERÇEK, RUH SAĞLIĞININ TOPLUM SAĞLIĞININ AYRILMAZ VE VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR. BU ÖNEMLİ KONUYA DİKKAT ÇEKMEK İSTEYEN MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ,TOPLUMUN RUH SAĞLIĞINI DESTEKLEMEK AMACIYLA MUDANYA SAHİLİNDE TEMATİK STANT ÇALIŞMALARI BAŞLATTI.