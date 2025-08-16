Muğir'de Yerleşimci Saldırısı: Zeytinlikler ve Araçlar Ateşe Verildi

Muğir'de yerleşimci saldırısı: Araziler ve araçlar kül oldu

Olayın ayrıntıları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Muğir beldesine sızarak bölgeye zarar verdi.

Muğir Beldesi Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin beldeye girip zeytin ağaçlarını kestiğini, tarım arazilerini ve çiftçilere ait bazı araçları ateşe verdiğini bildirdi.

Ebu Ulya, İsraillilerin kasabanın batı tarafındaki tek girişini kapatarak giriş-çıkışlara engel olduğunu ve İsrail ordusunun söz konusu ihlallere müdahale etmediğini söyledi. Başkan ayrıca fanatik grupların son günlerde kasabaya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ve çiftçilerin bölgeye giriş çıkışlarının engellendiğini aktardı.

Genişleyen saldırılar ve ulusal bağlam

İsrail askerleri ile fanatik Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma ve yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi eylemlerini artırdığı; bununla birlikte "Batı Şeria'nın ilhakına" zemin hazırlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.

Bu süreçte İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığı ve 18 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde Filistinlilere ait arazileri ve araçları ateşe verdi. Olayın ardından İsrail askerleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.