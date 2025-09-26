Muğla Açıklarında 210 Kg Skunk Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Yakalandı

Muğla açıklarında JİHA destekli operasyonda 210 kilogram skunk ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı. Operasyon Jandarma ve Sahil Güvenlik koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:11
JİHA destekli takiple deniz operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarındaki teknede düzenlenen operasyonda 210 kilogram skunk ele geçirildiğini ve iki şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Mavi Vatanımızda Zehir Tacirlerine Geçit Yok" başlığıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait teknenin JİHA'lar ile saniye saniye izlendiğini ve denizden operasyona geçildiğini belirtti.

JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk ele geçirildiği ve zehir taciri iki şüphelinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Yerlikaya, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Vali'mizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, kahraman jandarmamız ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada jandarmamız ve polisimiz, Mavi Vatan'ımızda sahil güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

