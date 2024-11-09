Muğla Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan dram, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aydınlatıldı. Sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, zamanında yapılan müdahale ile kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgilere göre, ilçe açıklarında bulunan ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamıştı. Bunun üzerine, bölgeye hemen bir sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Özel ekipler, lastik bottaki göçmenlere ulaşıp, 12'si çocuk olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, göçmenlerin hayatları kurtuldu.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu olay, bölgedeki düzensiz göçmen akınının ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.