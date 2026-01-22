Muğla Büyükşehir'den Türk Bayrağıyla Dayanışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından anlamlı bir dayanışma mesajı verdi. Belediye ekipleri, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak milli değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi’ne ait hizmet binaları da Türk bayraklarıyla donatıldı. Kentin farklı noktalarında bayrakların asılmasıyla birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Aras: "Türk Bayrağı milletimizin ortak değeridir"

"Türk bayrağımıza yönelik yapılan her türlü saldırı, doğrudan milletimizin ortak değerlerine yapılmıştır. Bayrağımız, geçmişten bugüne verdiğimiz mücadelenin, bağımsızlığımızın ve birlik beraberliğimizin sembolüdür. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bayrağımıza sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak en temel sorumluluklarımızdandır. Bu anlayışla esnafımız ve vatandaşlarımızla Türk bayrağımızı buluşturduk, belediyemize ait tüm binalarımıza bayrağımızı astık. Muğla, her zaman cumhuriyetin ve milli değerlerin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Belediyenin adımı, kent genelinde dayanışma ve milli birlik mesajını güçlendirirken, yapılan dağıtım ve bayrak asma çalışmaları yerel topluluklarda geniş destek buldu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK BAYRAĞI DAĞITARAK DAYANIŞMA MESAJI VERDİ