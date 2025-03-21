Muğla'da 20 Bin Fidan Dünya Ormancılık Günü'nde Toprakla Buluşturuldu

Muğla'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında 20 bin fidan toprakla buluştu, etkinliğe binlerce katılımcı destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:17
Muğla'da 20 Bin Fidan Dünya Ormancılık Günü'nde Toprakla Buluşturuldu

Muğla'da Dünya Ormancılık Günü Coşkuyla Kutlandı

Muğla ve ilçelerinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplamda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliği, Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılım Yüksekti

Bu anlamlı günde, öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve yerel halk bir araya gelerek fidanları dikti ve can suyunu verdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, baharın ve nevruzun yanı sıra Dünya Ormancılık Günü’nü de fidan dikerek kutladıklarını ifade etti.

Muğla'nın Orman Varlığı

Akbıyık, Muğla'nın ormanlık alanları ile Türkiye'de en çok bilinen iller arasında yer aldığını belirterek, son 20 yılda yaklaşık 400 milyon fidan dikildiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadelede gösterilen başarı, hızlı ve etkin müdahalelerin sonuç verdiği ve alınan tedbirlerin etkinliği ile kendini gösterdi.

Orman Bölge Müdürü'nden Bilgilendirme

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Orman Haftası kapsamında Muğla ve Aydın'daki Orman İşletme Müdürlükleri koordinesinde 20 bin fidanın dikildiğini ve 30 bin fidanın da ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Etkinliğe; Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda kurum müdürü, siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen...

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu. Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları dikip can suyunu verdi.

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen...

Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu. Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları dikip can suyunu verdi.

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