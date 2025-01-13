Muğla'da 2024'te 16 Suç Örgütü Çökertildi, 135 Kişi Tutuklandı

Muğla'da Suçla Mücadelede Büyük Başarı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2024 yılı boyunca düzenlenen operasyonlar sonucunda 16 suç örgütünün çökertildiğini ve **135 kişinin tutuklandığını** açıkladı. Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, kentin asayiş raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

Huzur ve Güven İçin 6.941 Kolluk Gücü

"Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen Muğla'da, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 6.941 kolluk gücü görev yapmaktadır. Akbıyık, tüm suç unsurları ve suçlularla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Yaz Aylarında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın yaz aylarında artan nüfusuna dikkat çeken Akbıyık, "Doğanın, tarihin ve insanın uyum içinde yaşadığı Muğla’mızın huzur dolu atmosferi, Türkiye’nin yüz akı. Bu nedenle, emniyet ve jandarma personel sayılarımızı artırarak özellikle yaz aylarında sahadaki varlığımızı güçlendirdik," dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Vali Akbıyık, "UYUMA" isimli uygulamayla vatandaşların uyuşturucu tacirlerini ihbar edebileceklerini anlatarak, kentteki "zehir tacirlerine" göz açtırmadıklarını vurguladı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele

Albay Murat Çam, kentte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik 32 operasyonda **121 kişinin** yakalandığını, **81 kişinin** tutuklandığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12 ayda **3.676 operasyon** gerçekleştirildiği ve **423 kişinin** tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele

Çam, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında **1286 operasyon** yapıldığını ve **17.665 düzensiz göçmenin** yakalandığını belirtti. Ayrıca, **1006 göçmen kaçakçısı** tutuklandığını kaydetti.

Yıl boyunca il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda **1.142 kişinin** yakalandığını da dile getiren Albay Çam, gerekli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin 2024 yılına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin 2024 yılına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.