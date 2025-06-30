Muğla'da 22. Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22. kez düzenlenen "Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü", katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Göcek Mahallesi'nde yöresel kıyafetler giymiş Yörüklerin davul zurna eşliğinde başlatılmasıyla başladı.

Yürüyüş Renkli Görüntülerle Dolu

Yaklaşık 100 kilometre süren yol, at, eşek ve develer eşliğinde tamamlandı. Yürüyüş boyunca, katılımcıların oluşturduğu renkli görüntüler, tatilci ve turistlerin de ilgisini çekmeyi başardı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Vardı

Etkinliğe, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu coşkulu etkinlik, yerel kültürün tanıtılmasına ve toplumsal bağların güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü" tamamlandı. Göcek Mahallesi'nde yöresel kıyafetler giyen Yörüklerin davul zurna eşliğinde başladığı yürüyüş, 3 günün sonunda Pırnaz Yaylası'nda son buldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü" tamamlandı. Göcek Mahallesi'nde yöresel kıyafetler giyen Yörüklerin davul zurna eşliğinde başladığı yürüyüş, 3 günün sonunda Pırnaz Yaylası'nda son buldu.