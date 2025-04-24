Muğla'da 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 23 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Fethiye açıklarında durdurulan bir lastik botta 19 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Bodrum Açıklarında Ek Operasyon

Bodrum açıklarında ise, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen başka bir lastik botta 4 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, düzensiz göçmenleri karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.