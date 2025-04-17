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Muğla'da 3 Ayda 5 Suç Örgütü Çökertildi

Muğla'da yapılan operasyonlarla 2025'in ilk 3 ayında 5 suç örgütü çökertildi, 21 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:52
Muğla'da 3 Ayda 5 Suç Örgütü Çökertildi

Muğla'da Suçla Mücadele Başarıyla Devam Ediyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2025 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kentteki 5 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Vali Akbıyık, bu operasyonlar kapsamında 21 kişinin tutuklandığını ve 56 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Güvenlik Toplantısı ve Operasyon Bilgileri

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, Muğla'nın huzur ve güvenliğini sağlamak adına atılan adımları vurgulayan Akbıyık, 133 operasyonda 145 kişinin tutuklandığını, 58 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 100 operasyon yapıldığını kaydeden Vali Akbıyık, bu operasyonlarda 86 kişinin tutuklandığını, 24 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve 43 araca el konulduğunu ifade etti. Ayrıca, 226 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

Arama Kaydı Olanlar ve Terörle Mücadele

Vali Akbıyık, arama kaydı bulunan 1260 kişinin yakalandığını ve bu kişilerle ilgili işlemlerin yapıldığını belirtti. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 2 kişinin tutuklandığını ve 7 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.

Muğla'daki denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Akbıyık, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla tüm tedbirlerin alınmakta olduğunu vurguladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla 5 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 21 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 3 aylık asayiş raporlarını paylaştı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte 2025 yılının 3 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla 5 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 21 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 3 aylık asayiş raporlarını paylaştı.

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