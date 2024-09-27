Muğla'da 30 Çocuğa Bisiklet Hediye Edildi

Muğla'da Çocuklara Bisiklet Hediye Etme Etkinliği

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 30 çocuğa bisiklet hediye edildi. Bu anlamlı etkinlik, Ortaca Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi.

Paydaşların Katkılarıyla Gerçekleşti

Etkinlikte, bisikletler Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortaca Kent Konseyi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara teslim edildi. Özgün projenin amacı, çocuklara bisiklet sevgisi aşılamak ve onların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak.

Başkan Tezcan'dan Açıklama

Etkinlikte konuşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, "Sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştirdiğimiz bu projede, 30 bisikletin çocuklara teslim edilmesinden mutluluk duyuyoruz." diyerek derneğin çabalarının önemine vurgu yaptı.

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

Askıda Bisiklet Derneği, bu tür etkinliklerin düzenlenmesine ihtiyaç duyan çocukların hayatlarına sevinç katmak amacıyla devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, bu projelerin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı bireyler olmasına yardımcı olacağı da belirtildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ortaca Belediyesi aracılığıyla düzenlediği etkinlikte 30 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ortaca Belediyesi tören alanında "Askıda Bisiklet" projesi kapsamındaki etkinlikte bisikletler, Belediye Başkanı Evren Tezcan (solda) tarafından çocuklara teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ortaca Belediyesi aracılığıyla düzenlediği etkinlikte 30 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ortaca Belediyesi tören alanında "Askıda Bisiklet" projesi kapsamındaki etkinlikte bisikletler, Belediye Başkanı Evren Tezcan (solda) tarafından çocuklara teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ortaca Belediyesi aracılığıyla düzenlediği etkinlikte 30 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ortaca Belediyesi tören alanında "Askıda Bisiklet" projesi kapsamındaki etkinlikte bisikletler, Belediye Başkanı Evren Tezcan (solda) tarafından çocuklara teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Ortaca Belediyesi aracılığıyla düzenlediği etkinlikte 30 çocuğa bisiklet hediye edildi. Ortaca Belediyesi tören alanında "Askıda Bisiklet" projesi kapsamındaki etkinlikte bisikletler, Belediye Başkanı Evren Tezcan (solda) tarafından çocuklara teslim edildi.