Muğla’da 6 Yaşındaki Çocuğa Okul Müdür Yardımcısından Şiddet

Muğla'da yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. E.S.'nin annesi S.Ö.S., oğlunun maruz kaldığı şiddet olayını okul çıkışında öğrendiğini belirtti. Evde belinde ağrı hisseden E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşadığı şiddeti anlattı. Sırtında morluklar da tespit edilen E.S., hastaneye götürülerek darp raporu alındı. Olayın ardından okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve Milas Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne durum bildirildi ve Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılarak 19 Ekim'de açığa alındı. Ancak, idari para cezası almasına rağmen 3 Kasım'da tekrar görevine iade edilen Mehmet Serkan G.'nin durumu anne S.Ö.S.'nin tepkisine neden oldu. S.Ö.S., yaşananlara karşı duyduğu tepkiyi şu sözlerle ifade etti:

“Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek ‘görev yeri değişikliği’ yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur.”







Görüntüler Ortaya Çıktı: Müdür Yardımcısı Çocuğu Fırlattı

Olayın yaşandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kayıt altına alınan görüntülerde Müdür Yardımcısı’nın E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlattığı net olarak görülüyor. Görüntüleri izleyenler, yaşanan şiddete tepki gösterdi.

Müdür Yardımcısı Hakkında Soruşturma Sürüyor

Mehmet Serkan G. hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, olayın duyulması üzerine Milas Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Olayla ilgili idari soruşturma tamamlanmış olup, adli soruşturma devam etmektedir. Konuyla ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı. Olayın takipçisi olan anne S.Ö.S. ise, “Oğlumun yaşadığı travmayı unutmasını istiyorum. Bu kişinin cezasını çekmesini istiyorum. Bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.