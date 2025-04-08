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Muğla'da 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı

Muğla, 2024'te teknelerden 7 milyon litre atık su topladı. Çevre temizliği için sürdürülen çalışmalar hız kazanıyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:04
Muğla'da 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı

Muğla'da 2024 Yılı Başında 7 Milyon Litre Atık Su Toplandı

Muğla'da 2024 yılının başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı bildirildi. Bu önemli gelişme, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Çevre Kirliliğine Karşı Mücadele

Açıklamada, denizlerin daha temiz kalması ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 8 atık alım teknesi ile hizmet verildiği ifade edildi. Teknelerin tüm aksamları yenilenerek, turizm sezonu boyunca görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmeleri sağlandı.

Detaylı Atık Toplama Raporu

2024 yılı başından bu yana gerçekleştirilen atık toplama çalışmaları sonucunda, toplam 12 bin 139 tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte yalnızca pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. Toplamda 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu ve 590 bin 295 kilogram katı atık toplandı.

Başkan Aras'tan Önemli Mesaj

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, denizlerin temiz kalmasının sadece ekosistem için değil, turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığını belirtti. Aras, "Belediye olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı koruyacağız," ifadelerini kullandı.

Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı...

Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizlerin daha temiz kalmasını sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 8 atık alım tekesinin görev yaptığı belirtildi.

Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı...

Muğla'da 2024'ün başından bu yana teknelerden 7 milyon 10 bin 802 litre atık su toplandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, denizlerin daha temiz kalmasını sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 8 atık alım tekesinin görev yaptığı belirtildi.

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