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Muğla'da Aile Ziyaretinde Kanlı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aile ziyareti sırasında yaşanan bıçaklı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 22:28
Muğla'da Aile Ziyaretinde Kanlı Kavga: Baba ve Oğul Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir aile ziyareti sırasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı K.U., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Terzialiler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A., eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya döndü ve K.U., bıçakla saldırarak Menderes A. ve oğlu Kıvanç A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Eşi Nesrin A. ise başından yaralandı.

Nesrin A.'nın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ardından taburcu olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan zanlı K.U., Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bu trajik olay, ailenin yaşamının sona ermesine neden olurken, yerel halk arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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