Muğla'da Ambulans Helikopter Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Feci Kaza: Ambulans Helikopter Hastaneye Çarptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kalkış yapan ambulans helikopterin hastane binasına çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, olayın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hayatını Kaybedenlerin İsimleri ve Olayın Gelişimi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, helikopterin saat 10.06'da kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını belirtirken, kazanın hemen ardından itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Vali Akbıyık, “Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelımız vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor.” şeklinde konuştu.

Kaza sonucu hayatını kaybedenler arasında sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal yer alıyor. Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı, olayın nedenlerini araştırmak üzere görevlendirildi.

Olayın ardından Vali Akbıyık, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kazanın sebeplerinin araştırılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.