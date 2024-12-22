DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.419.197,97 0,22%

Muğla'da Ambulans Helikopter Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasında 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:23
Muğla'da Ambulans Helikopter Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Feci Kaza: Ambulans Helikopter Hastaneye Çarptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kalkış yapan ambulans helikopterin hastane binasına çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, olayın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hayatını Kaybedenlerin İsimleri ve Olayın Gelişimi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, helikopterin saat 10.06'da kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını belirtirken, kazanın hemen ardından itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini duyurdu. Vali Akbıyık, “Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelımız vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor.” şeklinde konuştu.

Kaza sonucu hayatını kaybedenler arasında sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve yardımcı sağlık personeli Selçuk Saykal yer alıyor. Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ambulans helikopterin düşmesiyle ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı, olayın nedenlerini araştırmak üzere görevlendirildi.

Olayın ardından Vali Akbıyık, vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kazanın sebeplerinin araştırılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu
3
Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı
4
İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası
5
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi
6
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,259'a Yükseldi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı