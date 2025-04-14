Muğla'da Balık Avlarken Denize Düşen Kişinin Cesedi Kaş'ta Bulundu

Muğla'da Yazıklar Olsun: Balık Avlarken Denize Düşen Kişinin Cesedi Bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel (62) isimli kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında keşfedildi. Olayla ilgili detaylar ise gün yüzüne çıktı.

Olayın Gelişimi

Enver Gencel, dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avı yaptığı sırada, dengesini kaybederek denize düşmüştü. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gencel'i bulmak için bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

Gencel'in cesedinin, Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında, Sahil Güvenlik ekibi tarafından bulunduğu bildirildi. Ceset, gerekli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Arama Çalışmaları

Bölgedeki arama çalışmaları, jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerinin katılımıyla sürdürülmüştü. Yapılan bu hızlı müdahale sonucunda, Gencel'in cesedinin bulunması sağlandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.