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Muğla'da Deprem Sonrası Yıkım Yok: Vali Akbıyık Açıklamada Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'deki depremin ardından kentte yıkım olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 15:58
Muğla'da Deprem Sonrası Yıkım Yok: Vali Akbıyık Açıklamada Bulundu

Muğla'da Yıkım Tespit Edilmedi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını açıkladı.

Afet Koordinasyon Toplantısı

Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamlığı'nda düzenlenen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, depremin merkezi Akdeniz olarak kaydedildiğini ve Marmaris ilçesine 10,43 kilometre mesafede, 67,91 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

“Depremin hemen ardından, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile irtibata geçtik. Tüm kaymakamlarımız ve ilgili kurumlar ile birlikte hızlı bir alan taraması gerçekleştirdik.” diyen Akbıyık, il genelinde yıkım olduğunu bildirmedi.

Hafif Hasar ve Sağlık Durumu

Marmaris’te iki ihbar alındığını ifade eden Akbıyık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde bir binanın hafif hasarlı olduğunu, diğerinin ise herhangi bir hasar almadığını aktardı.

Akbıyık, “Tüm kurumlarımız deprem sırasında seferber oldu. Toplamda 566 kurum personeli ve STK’lar alanda görev yaptı. Üzücü bir şekilde bir vatandaşımızı kaybettik. Panikatağa bağlı kalp ritim bozukluğu nedeniyle olduğu düşünülen bu durumun kesin raporu daha sonra açıklanacak.” dedi.

Sağlık Durumu ve Turizme Etkisi

Vali Akbıyık, il genelinde Marmaris başta olmak üzere toplamda 75 vatandaşın sağlık açısından etkilendiğini belirterek, hastanede yatan 3 vatandaş bulunduğunu, bunlardan birinin durumda ağır olduğunu kaydetti. “Deprem, turizmi etkilemeyecek bir durum sergilemektedir.” ifadesini kullandı.

Kamu Kurumlarının İş Birliği

Toplantıya AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, AFAD İl Müdürü İsak Cindioğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile STK temsilcileri katıldılar.

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli...

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı caddelerde yürüyüş yaparken bir kısmı günübirlik turlara katılarak denize açıldı. Esnaf da iş yerlerinde müşterilerini ağırlıyor.

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli...

Depremin hissedildiği Marmaris ilçesinde günlük yaşam devam ediyor. İlçede tatilini geçiren yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı caddelerde yürüyüş yaparken bir kısmı günübirlik turlara katılarak denize açıldı. Esnaf da iş yerlerinde müşterilerini ağırlıyor.

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