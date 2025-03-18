Muğla'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni Gerçekleşti

Muğla'da gerçekleştirilen törende, şehit ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve beratları takdim edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:37
Muğla'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni Gerçekleşti

Muğla'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" Düzenlendi

Muğla, 19 Ekim 2023 tarihinde önemli bir anma törenine ev sahipliği yaptı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in anısına düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni"nde, 1 şehit yakını ve 3 gazinin madalyası verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, devamında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali İdris Akbıyık'tan Anlamlı Mesaj

Vali İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, milletin azim ve vatan sevgisinin destanlaştığı bir muharebe alanı olduğuna dikkat çekti. "Çanakkale geçilmez" sözünün, bu topraklara kanlarıyla sulayan kahramanların bıraktığı bir miras olduğunu söyledi.

Akbıyık, "O gün Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de, Arıburnu'nda düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçik, bugün de vatanın dört bir yanında bayrağımızın dalgalanması için canı pahasına mücadele etmektedir." dedi.

Milletin, bağımsız ve hür yaşamasının, aziz şehitler ve gazilerin kahramanlığına borçlu olduğunu ifade eden Akbıyık, “Şehit ve gazilerin bu topraklardaki şanlı tarihin ölümsüz ve en değerli sembolleri olduğunu” vurguladı.

Şehit Sezer'in Madalyası Oğluna Verildi

Törende, şehit Mustafa Sezer'in madalyası, Vali Akbıyık tarafından 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Sezer'e takdim edildi. Şehidin eşi Aleyna Sezer ise duygu dolu anlar yaşadı.

Bunun yanı sıra, gaziler Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baykuş, Astsubay Üst Çavuş Olcay Akdeniz ve Jandarma Er Hasan Hüseyin Özkan'a da madalya ve beratları verildi.

Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin ve çok sayıda kurum müdürü ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Vali İdris Akbıyık (sağda)...

Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Vali İdris Akbıyık (sağda), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Sezer'e oyuncak hediye etti.

Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Vali İdris Akbıyık (sağda)...

Muğla'da 1 şehit yakını ve 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Vali İdris Akbıyık (sağda), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Sezer'e oyuncak hediye etti.

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