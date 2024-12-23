Muğla'da Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin titiz çalışmaları sonrası kaldırıldı. Kaza sonrası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri, helikopterin enkazı üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kırılan helikopter, vinç yardımıyla tıra yüklenerek çalışma alanından kaldırıldı. Enkaz, ilerleyen incelemeler için TUSAŞ'a götürülecek.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi ve helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal maalesef yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adli Tıp Kurumu'nu ziyaret ederek kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Cenazeler, gerekli işlemlerin ardından Antalya ve Mersin'e gönderildi.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.