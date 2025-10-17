Muğla'da Hanife Yılmaz Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz'ı (36) üzerine benzin döküp yaktığı iddiasıyla yargılanan sanık Hasan Bulut (45) hakkında mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşma

Duruşma, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Hasan Bulut, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkemede söz verilen sanık Bulut, olay günü eve geldiğinde Hanife Yılmaz'ın kendisine bağırdığını öne sürerek savunma yaptı ve şunları söyledi: "Ben sakinleştirmek istedim. Biraz uzaklaştım. 'Gidersen kendimi benzin döküp yakarım' dedi. İlk etapta söndürdüm. Kovada su vardı, onu döktüm. Komşular gelip içeri aldı. Ben olayın şokuyla içeri girmedim. Suçlamaları kabul etmiyor, tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme Kararı ve Gerekçe

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bulut'u "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın önceki sabıkaları ve mahkemede pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.

Tarafların Açıklamaları

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Yılmaz'ın aile avukatı Perihan Ceviz, "Hanife Yılmaz'ın hayattan koparıldığını ama mücadelesinin kendileriyle birlikte yaşamaya devam edeceğini" söyledi. Ceviz, sanığa iyi hal indirimi olarak bilinen takdiri indirim dahi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet verildiğini belirtti ve karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu, ancak sonucun değişmeyeceği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Hanife Yılmaz’ın annesi Şüküray Yılmaz ise, "İnsan kendini yakar da bir de ‘beni kurtarın’ der mi? Verilen karardan memnunum. İnşallah bir daha dışarı çıkamaz. Cezasını fazlasıyla çeksin." ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Olay, Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta 19 Mayıs 2024'te meydana geldi. İddialara göre, Hasan Bulut birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yılmaz'ın çığlıklarını duyan evdeki çocukları ve komşuları alevleri söndürdü.

Yılmaz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan Bulut hakkında "canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Hanife Yılmaz'ı (36) üzerine benzin döküp yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yılmaz'ın annesi Şüküray Yılmaz (fotoğrafta), gazetecilere açıklama yaptı.