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Muğla'da Kaçan Sürücü, 5 Polisi Yeniden Çarptı!

Muğla'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 5 polis aracına çarptı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 17:36
Muğla'da Kaçan Sürücü, 5 Polisi Yeniden Çarptı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, 5 polis aracına çarparak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, G.U. isimli sürücü, 48 ARY 348 plakalı otomobiliyle Kötekli Mahallesi'nde polisten kaçmaya başladı. Polis ekipleri, durdurmak için havaya ateş açtı ancak sürücü, Muğla-Denizli kara yolunda hızla ilerlemeye devam etti.

Takipte olan çok sayıda polis ekibi, sürücünün 5 polis aracına çarpmasına engel olamadı. Kaçmaya devam eden G.U.'nun aracı, lastikleri patlatılarak durduruldu.

Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü gözaltına alırken, yapılan testlerin sonucunda G.U.'nun uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil, yapılan incelemelerin ardından detaylı inceleme için Muğla Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra 5 polis aracına...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra 5 polis aracına çarpan sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra 5 polis aracına...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra 5 polis aracına çarpan sürücü gözaltına alındı.

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