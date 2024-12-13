Muğla'da 'Kasacılar' Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

Muğla'da Büyük Hırsızlık Operasyonu

Muğla merkezli gerçekleştirilen büyük bir operasyonla 'Kasacılar' suç örgütüne darbe vuruldu. Hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Soruşturma ve Operasyon Süreci

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde 3 ayrı maden ocağından toplamda 52 milyon 410 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.

'Kasacılar' Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma çerçevesinde belirlenen 'Kasacılar' isimli organize suç örgütüne yönelik olarak Muğla, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Muğla ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda;

3 ruhsatsız tabanca,

4 tabanca şarjörü,

164 tabanca fişeği,

9 av tüfeği kartuşu,

Pense, tornavida, İngiliz anahtarı, matkap, lokma, spiral taşı, dürbün, eldiven, çekiç,

12 bin 500 lira, 4 bin dolar ve 300 gram altın

ele geçirildi. Toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklama ve Kontrol Şartı

Jandarmadaki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Olaylarının Boyutu

Operasyon sonucunda elde edilen bilgilere göre, 'Kasacılar' suç örgütünün Muğla, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Düzce ve Balıkesir'de toplam 17 kasa hırsızlığı başta olmak üzere 24 olayın sorumlusunun olduğu belirtildi.

Muğla merkezli 4 ilde hırsızlık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Muğla merkezli 4 ilde hırsızlık olaylarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.