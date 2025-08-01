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Muğla'da Kürek Sörfüyle Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü yaparken kaybolan Turgay Tarakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:31
Muğla'da Kürek Sörfüyle Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Muğla'da Kaybolan Turgay Tarakçı'nın Cansız Bedeni Bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesi, bu sabah acı bir olayla sarsıldı. Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Turgay Tarakçı, yapılan arama çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Arama Kurtarma Çalışmaları 8. Güne Girdi

Tarafından 25 Temmuz'da denize açılan Tarakçı, bir süre sonra kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile desteklenen arama çalışmaları, 8. günde de devam etti. Bu çalışmalara bir sahil güvenlik helikopterinin de katkı sağladığı belirtildi.

Cansız Beden Kıyıya Yakın Bir Noktada Bulundu

Bugün saat 11.00'de, Tarakçı'nın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 300 metre açıktan dalgıç ekipleri tarafından bulundu. Ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere sudan çıkarıldı. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı bu süreçte, Tarakçı'nın kaybolduğu anı gizlediği ve ihbardan sonra yoğun bir şekilde arama faaliyetlerine geçildiği öğrenildi.

Denize Açılan İki Kişiden Biri Sağ Kurtuldu

25 Temmuz'da saat 17:00 civarında, Tarakçı ile birlikte denize açılan Semih Turan, kaybolan arkadaşının ardından yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmıştı. Ancak, Tarakçı'nın durumu trajik bir sona ulaştı. Olay, bölgedeki deniz sporlarının güvenliği konusunda bir kez daha düşünülmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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