Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı

Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Operasyon ve adliyeye sevk

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A, M.E, E.Ş, B.D, L.M. ve B.M. tutuklandı; R.D, T.Ö, S.E. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur bildirimleri ve yerler

Soruşturma, Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinden gelen şikayetler üzerine başlatıldı. Toplam 49 kişi, motosiklet almak vaadiyle dolandırıldıklarını beyan ederek suç duyurusunda bulundu.

Aramalar ve deliller

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Toplanan meblağ ve soruşturmanın durumu

Soruşturma kapsamında, mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira toplandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmesiyle yasal süreç devam ediyor.