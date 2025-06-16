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Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Muğla'da Menteşe-Akyaka otobüs hattındaki öğrenci tarifesi 1 TL’ye düşürüldü, ulaşım maliyetleri önemli ölçüde azaltıldı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 13:16
Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Muğla'da Öğrencilere Özel Ulaşım Desteği

Öğrenci dostu şehir olarak bilinen Muğla’da, öğrencilerin yararlanacağı yeni bir ulaşım destek paketi açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Menteşe-Akyaka otobüs hattının öğrenci biniş ücretini 1 TL olarak belirledi.

Meclis Toplantısında Öğrencilere Yüzleri Gülümseten Karar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında, öğrencilerin yoğun talebi üzerine Menteşe-Akyaka hattının fiyatının düşürülmesi kararı alındı. Meclis üyeleri, bu öneriyi büyük bir destekle onaylayarak öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Başkan Aras’tan Öğrencilere Destek Sözü

Kararın resmileşmesinin ardından Başkan Ahmet Aras, öğrencilere yönelik desteğin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Yapmış olduğu açıklamada, "Muğla'mızda öğrencilerimize belli güzergahlarda 1 TL uygulamasını başlatmıştık. Menteşe-Akyaka güzergahını öğrencilerimiz çok yoğun kullanıyor. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Menteşe-Akyaka hattında 1 TL uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik," dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, indirimli ulaşım hakkına sahip olan öğrenciler, Menteşe-Akyaka hattını 1 TL ile kullanma imkanına sahip olacaklar. Bu uygulama ile birlikte, öğrencilerin ulaşım maliyetleri azalırken, sosyal ve kültürel etkinliklere katılım fırsatları da artmış olacak.

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