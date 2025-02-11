Muğla'da Orman Yangınlarından Etkilenen Arıcılara Destek Açıklandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından mağdur olan arıcılara önemli yardımlarda bulunarak destek verdi. Yangınlar nedeniyle zarar gören arı kovanları, bal süzme makineleri, bal dinlendirme kazanları ve arıcılık malzemeleri, Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç mahallelerinde yaşayan arıcılara ulaştırıldı.

Sivri Dağı mevkisinde çıkan yangında 600 hektar orman alanının zarar görmesi sonucu, ekipler arıcılar için 210 kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 arıcılık el malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra, afet bölgesindeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 11 milyon lira değerindeki 110 bin ceviz ve zeytin fidanı da ücretsiz olarak dağıtıldı. Hedeflenen alanın ağaçlandırılmasıyla birlikte 4 bin 400 dekar alanın yeniden yeşillendirilmesi planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projeler aracılığıyla bölge ekonomisine katkı sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak adına desteklerin devam edeceğini ifade etti. Geçen yıl yaşanan yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda arıcıların geçim kaynaklarını da olumsuz etkilediğini belirtmesi dikkat çekti. Aras, “Yangın felaketi ile birlikte arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin de zarar görmesi bizler için en büyük kayıplardan biri oldu.” dedi.

Muğla'nın, Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Aras, arıcılığın bölge ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle arıcılara destek verilmesini bir sorumluluk olarak gördüklerini ve doğayı yeniden canlandırarak üreticilere ekonomik destek sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verdi. Ekipler, Sarnıç Mahallesi'nde yangından etkilenen arıcılara, 210 kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 arıcılık el malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verdi. Ekipler, Sarnıç Mahallesi'nde yangından etkilenen arıcılara, 210 kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 arıcılık el malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.