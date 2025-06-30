Muğla'da Otobüsünde Yaşayan Bir Kişi Ölü Bulundu

Fethiye'de Korkunç Olay: Otobüsünde Ölü Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cafer Topçu (50), otobüsünde ölü olarak bulundu. Olay, Foça Mahallesi Çalış mevkisi'nde meydana geldi.

Ev olarak kullandığı otobüsten uzun süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, otobüste hareketsiz halde bulunan Topçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşanan bu üzücü olay sonrasında, otobüste yapılan incelemelerin ardından, Topçu'nun cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile netleşecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi ev olarak kullandığı otobüste ölü bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi ev olarak kullandığı otobüste ölü bulundu.