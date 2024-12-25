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Muğla'da Sağanak ve Kar Etkili: Su Baskınları ve Kar Keyfi

Muğla'da sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor, birçok ev su bastı, kar keyfi yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:33
Muğla'da Sağanak ve Kar Etkili: Su Baskınları ve Kar Keyfi

Muğla'da Sağanak Yağış ve Kar Etkisi

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı da görüldü. Merkez ilçe Menteşe'de dün sabahtan itibaren devam eden sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katları suyla doldu, ağaçların kırılan dalları araçlara zarar verdi. Yağış sonucu, kent merkezi ve pek çok mahallede su birikintileri oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek, 255 ihbar aldı. 112 Çağrı Merkezine ise 80 ihbar geldi.

Yağış Miktarları ve Etkileri

Muğla'da en fazla yağış, metrekareye 158,6 kilogram ile Menteşe'ye düştü. Diğer yağış miktarları ise şöyle sıralandı: Milas 94,2 kg, Köyceğiz 85,5 kg, Dalaman 70,3 kg, Marmaris 62,2 kg, Bodrum 61,9 kg, Ula 61,2 kg, Kavaklıdere 60,2 kg, Yatağan 59,8 kg ve Seydikemer 45,2 kg. Genel olarak 42 konut ve işyeri su altında kalırken, 3 araçta mahsur kalma durumu yaşandı.

Marmaris ve Bodrum'daki Etkiler

Marmaris'te sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Turunç Mahallesi'nde rüzgar ağaçları devirdi. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, denizin renginin bazı bölgelerde kahverengiye dönmesine neden oldu. Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, Gümbet Mahallesi'ndeki bodrum katındaki evleri suyla doldurdu. Belediye ekipleri, su baskınlarını önlemek adına vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışmaları yapıyor. Yahşi Mahallesi'nde ise balıkçı tekneleri ve özel teknelerin bulunduğu barınak derelerden gelen atıklarla doldu.

Kar Yağışı ve Kar Keyfi

Seydikemer'in yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Fethiye-Antalya kara yolundaki 1300 rakımlı Karabel mevkisinde araçlarını park eden sürücüler, çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı. Kadriye Karagedik, çocuğuyla kar topu oynamak için Karabel'e geldiğini belirtti ve ‘Bu sene ilk karın keyfini yaşıyoruz’ dedi. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması adına yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Ortaca Yerbelen Mahallesi'nde...

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Ortaca Yerbelen Mahallesi'nde tarım arazileri, ev ve plastik kasa fabrikasının bulunduğu alan sular altında kaldı. İnşaat malzemesi yüklü tır Fabrika önünde oluşan suda mahsur kaldı.

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Ortaca Yerbelen Mahallesi'nde...

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak etkili oldu. Ortaca Yerbelen Mahallesi'nde tarım arazileri, ev ve plastik kasa fabrikasının bulunduğu alan sular altında kaldı. İnşaat malzemesi yüklü tır Fabrika önünde oluşan suda mahsur kaldı.

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