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Muğla'da Sıcak Hava Sebebiyle Sahillerde Yoğunluk Artıyor

Muğla'nın sahilleri, sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. 40°C'yi aşan sıcaklıklar, sahil keyfini artırdı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:10
Muğla'da Sıcak Hava Sebebiyle Sahillerde Yoğunluk Artıyor

Muğla'nın turistik ilçeleri, yaz sıcaklarının etkisiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Özellikle Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken, sahillerde yoğunluk gözlemlendi.

Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve tatilciler, Bodrum'un çeşitli plajlarında güneşlenmenin ve deniz keyfinin tadını çıkardı. Su sporları merkezlerinde de, bu keyifli atmosferin tadını çıkaranlar arasında yer aldı.

Yerel işletme sahipleri, sıcak havada müşterilerinin serinlemesi için mekanlarının önündeki eğlence havuzlarına buz ekleyerek onlara hizmet etmeye devam ediyor.

Muğla'nın popüler plajlarında, Marmaris’teki Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye Sığlimanı, Turgut, Hisarönü, İncekum ve Kız Kumu plajlarında, turistler şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman serinlemek için denize giriyorlar. Ayrıca su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü gibi aktivitelerle adrenalin yaşayarak eğleniyorlar.

Öte yandan Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde de hareketlilik gözlemleniyor. Ziyaretçiler, Kumburnu ve Belcekız plajlarından denize girerken, sahilde yatanların keyfine keyif katılıyor.

Bunların yanı sıra, Babadağ'daki yamaç paraşütü pistlerinden pilotlar eşliğinde gerçekleştiren macera tutkunları, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla...

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluşturdu. Meteoroloji verilerine göre, Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un birçok mahallesindeki plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla...

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluşturdu. Meteoroloji verilerine göre, Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un birçok mahallesindeki plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

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