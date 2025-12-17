DOLAR
Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı: Vizyon ve Strateji Açıklandı

Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık vizyonu, Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda paylaşıladı; yerel strateji ve koruma hedefleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:25
Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı: Vizyon ve Strateji Açıklandı

Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı ile Sıfır Atık Vizyonu Geleceğe Taşınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde küresel harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonu, Muğla’da düzenlenen organizasyonla yeni bir safhaya geçti. Sıfır Atık Vakfı ve Muğla Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Muğla Çalıştayı Sonuç Konferansı, kentin doğasını korumaya yönelik stratejik yol haritasını kamuoyuna sundu.

Ortak akıl ve yerel dönüşüm

Çalıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen "Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları"nın Muğla ayağı olarak tamamlandı. Programda akademi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

Vakfın Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla’nın süreçte öncü rol üstlendiğini vurguladı: "Sayın Valimiz çevre konusunda oldukça hassas. Muğla’nın geleneğine hizmet edecek özel bir kurulun kurulacağını ve sıfır atık çalışmalarının bu kurul çatısı altında toplanacağını ifade ettiler. Türkiye’de bir ilk olarak bu çalışmaların Muğla’da başlamasını çok önemsiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte, yerel yönetimlerin gücünü arkamıza alarak daha yaşanabilir bir Muğla inşa edeceğiz".

Akademiden "zihniyet dönüşümü" çağrısı

Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü olarak projenin sadece atık yönetimi olmadığını, aynı zamanda bir "zihniyet dönüşümü" olduğunu söyledi: "Günümüzdeki aşırı tüketim alışkanlıkları iklim krizini tetikliyor. Sıfır Atık projesi, Türkiye’yi sürdürülebilirlik politikalarında dünyada öncü ülkeler arasına taşımıştır".

Yerel yönetim ve coğrafi sorumluluk

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin sorumluluğuna dikkat çekti: "Muğla, İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğünde bir yüzölçüme sahip. Ancak nüfusumuz çok daha az. Bu bize muazzam bir doğa mirası ve aynı zamanda koruma görevi yüklüyor. Sadece belediyeler değil; 1 milyon Muğlalı ve kentimize gelen 8 milyon turist bu doğayı korumakla mükelleftir. Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı bu vizyon, ülkemizin gelecek yüzyıllardaki iddiası açısından tarihi bir adımdır".

Valilikten sürdürülebilir turizm hedefi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise sıfır atık hareketini stratejik bir tercih olarak tanımladı: "Bin 484 kilometrelik kıyı şeridimizle Avrupa’nın en uzun sahil şeridine sahip illerinden biriyiz. Hedefimiz sadece sorunu tespit etmek değil, ormanlarımızın ve denizlerimizin korunması için uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaktır. Sıfır atık sadece bir sorumluluk değil, güçlü bir stratejik tercihtir. Bu hareketle hem kaynaklarımızı koruyor, hem de çevre bilinci yüksek bir nesil yetiştiriyoruz".

Sonuçlar ve ödüllendirme

Konferans sonunda, Muğla’nın zengin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve Sıfır Atık modelinin turizm faaliyetlerine entegre edilmesi kararlılığı vurgulandı. Katılımcılar, ortak akılla şekillenen sonuçların Türkiye’nin çevre vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Program sonunda sıfır atık projesine katkı veren kurum ve vatandaşlara ödüller takdim edildi.

