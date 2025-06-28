Muğla'da Sürüklenen Lastik Bottaki 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'da Düzensiz Göçmenlerin Kurtuluşu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Yardım Talebi ve Kurtarma Operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Datça açıklarında bulunan lastik bot yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye hemen ekipler yönlendirildi.

Bölgedeki hızlı müdahale ile sahil güvenlik ekipleri, son derece tehlikeli bir durumda olan düzensiz göçmenleri botlarından kurtarma işlemini gerçekleştirdi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kurtarma operasyonu, denizlerdeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerken, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kararlılığını ve etkili müdahale yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.