Muğla'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza ve müdahale
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Osman Ö. idaresindeki 48 V 6487 plakalı otomobil, Yerkesik Mahallesi yolunda takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Osman Ö.'nün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
