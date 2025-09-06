DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

Muğla'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Muğla Menteşe'de Yerkesik Mahallesi yolunda takla atan 48 V 6487 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Ö. yaşamını yitirdi; cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:47
Muğla'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osman Ö. idaresindeki 48 V 6487 plakalı otomobil, Yerkesik Mahallesi yolunda takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Osman Ö.'nün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü
3
Mersin'de Kuyumcuda Altın Hırsızlığı İddiası: Polis İnceleme Başlattı
4
TALAN Hareketli Hedef Sistemi ile Keskin Nişancı Eğitimlerinde Devrim
5
AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek
6
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti
7
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı