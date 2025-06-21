Muğla'da Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Trajik Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, Şengül Yücel (45) kullandığı elektrikli motosikletle tırla çarpışarak yaşamını yitirdi.

Olay, Esenköy Mahallesi kavşağında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 72 AAC 321 plakalı tırla motosikletinin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Yücel'in kazadan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Motosiklet sürücüsünün cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tırla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.