DOLAR
35,3 0,17%
EURO
36,51 0,35%
ALTIN
2.995,8 -0,39%
BITCOIN
3.416.057,61 -2,03%

Muğla'da Yaban Hayvanları için Doğaya Yem Bırakıldı

Muğla'da yaban hayvanlarına, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek sağlamak amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:02
Muğla'da Yaban Hayvanları için Doğaya Yem Bırakıldı

Muğla'ya Yaban Hayvanları İçin Destek

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen bu çalışma, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla desteklendi.

Yem Bırakma Faaliyetleri

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve beyaz örtü altındaki kırsal alanlarda belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı. Bu sayede, zorlu hava şartlarıyla mücadele eden doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunuldu.

Bu tür destekleyici faaliyetler, yaban hayvanlarının hayatta kalmasını sağlarken, ekosistemin dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için...

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için...

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kripto Parayla Dolandırıcılık İddiası: 6 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu
2
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: Sürecin Meclis Odaklı Olması Gerekiyor
4
Anıtkabir 2024'te 6.5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Buluştu
7
Çanakkale'de Petrol Tankerine 39 Milyon Lira Ceza

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu