Muğla'da Yaban Hayvanları için Doğaya Yem Bırakıldı

Muğla'ya Yaban Hayvanları İçin Destek

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen bu çalışma, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla desteklendi.

Yem Bırakma Faaliyetleri

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve beyaz örtü altındaki kırsal alanlarda belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı. Bu sayede, zorlu hava şartlarıyla mücadele eden doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunuldu.

Bu tür destekleyici faaliyetler, yaban hayvanlarının hayatta kalmasını sağlarken, ekosistemin dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Muğla'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.