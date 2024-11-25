Muğla'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 8 Hektar Alan Zarar Gördü

Muğla'nın Marmaris İlçesinde Alevler Söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde, orman dışı makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayarak bölgeyi etkisi altına alan yangına, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Yeşilova ve Bozburun Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği yangında, yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yeşilova Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman dışı makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yeşilova Mahallesi'ndeki makilik alandaki yangında 8 hektarlık alan zarar gördü.